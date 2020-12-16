إستشهاد ملازم أول في سقوط طائرة مروحية عسكرية في ساحل بوهارون

خلف سقوط مروحية بحث وإنقاذ عسكرية من نوع (MS-25 Merlin) في عرض البحر، اليوم الأربعاء، استشهاد الملازم الأول بوزايدة نور الدين.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد سقطت المروحية التابعة لقيادة القوات البحرية أثناء القيام بمهمة طيران تدريبية تقنية صباح اليوم الأربعاء في حدود الساعة 11:25، على بعد (02) ميل بحري شمال غرب ساحل مدينة بوهارون، بتيبازة.

وخلف الحادث، استشهاد الملازم الأول بوزايدة نور الدين أحد أفراد طاقم الطائرة المتكون من 3 ضباط.

فيما لا تزال عملية البحث جارية عن الطيارين الآخرين، حيث تم تسخير وسائل البحث والإنقاذ اللازمة، حسب ذات البيان.

وعلى إثر هذا الحادث الأليم، يتقدم الفريق شنڨريحة السعيد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بإسمه ونيابة عن جميع مستخدمي الجيش، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد.

وعبر الفريق، لأسرة الشهيد، عن وقوفه إلى جانبهم في هذه الفاجعة.

كما أمر الفريق السعيد شنڨريحة، بفتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.