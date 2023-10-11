إستشهاد نجم المنتخب الفلسطيني دبور

إستشهد نجم المتنتخب الفلسطيني لكرة القدم، رشيد دبور، مساء أمس الثلاثاء، جراء العدوان الصهيوني على غزة.

وتعرض منزل متوسط ميدان المنتخب الفلسطيني دبور، لقصف عنيف من طائرات الإحتلال الصهيوني، الأمر الذي أدى لوفاته تحت الأنقاض.

ويضاف إستشهاد اللاعب دبور، لقائمة الرياضيين الشهداء أحمد عاطف دراغمة، الذي إغتالته القوات الصهيونية عام 2022 بمدينة نابلس.

بالإضافة للاعب محمد أبو هشهش، الذي كان يلعب في صفوف نادي الفوار، إغتالته كذلك القوات الصهيونية عام 2016.

يجدر الإشارة، شارك الشهيد رشيد دبور مع ناديه أهلي بيت حانون الناشط في دوري قطاع غزة في 5 مباريات وسجل هدفين.

كما يُعد الشهيد رشيد دبور خريج جامعة القدس المفتوحة تخصص رياضة.