إستشهاد 10 فلسطينيين في غزة فجر اليوم

إستشهد 10 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، إثر قصف الاحتلال الصهيوني منزلين وسط وشمال قطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، إستشهد فلسطينيين إثنين وأصيب آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال أراضٍ زراعية غرب بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع.

فيما إستهدفت طائرات استطلاع مناطق أخرى في حي الزيتون وحي التركمان شرقي مدينة غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية، وسط قطاع غزة، منزلا في مخيم البريج، ما أدى لاستشهاد 7 فلسطينيين.

واستشهد صباح اليوم فلسطيني متأثرا بإصابته في قصف صهيوني استهدف منزل عائلته في قيزان النجار في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مخيم البريج والمنطقة الشمالية من مخيم النصيرات وسط القطاع.

وارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني منذ السابع من أكتوبر 2023، حتى صباح الأول من ماي الجاري، إلى 52,418 شهيدا 118,091 جريحا.