إستشهاد 11 فلسطينيا في غارات إسرائيلية اليوم

إستشهد 11 فلسطينيا على الأقل وأصيب أكثر من 30، معظمهم من الأطفال والنساء، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي على مدينتي غزة ورفح.

وحسب وكالة الأنباء المعلومات الفلسطينية “وفا”، إستشهد 4 فلسطينيين. من جراء قصف قوات الجيش الإسرائيلي منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما إستشهدت طفلة عقب استهداف الجيش الإسرائيلي منزل ذويها بمنطقة السدرة في المدينة ذاتها.

فيما استشهدت فلسطينية متأثرة بجروحها، عقب استهداف الجيش الإسرائيلي منزلا في حي النصر شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أفادت بإستشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين، إثر قصف الجيش الإسرائيلي منزلا قرب مسجد الاستجابة في حي الصبرة بمدينة غزة.

وارتفعت حصيلة شهداء حرب غزة إلى أكثر من 45 ألفا، بينما لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشال آلاف آخرين من تحت الأنقاض.