إستشهاد 15 فلسطينيا بقصف إسرائيلي لقطاع غزة

إستشهد 15 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة.

فيما أصيب شخصين في قصف إسرائيلي لمبنى في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وحذر الناطق باسم “اليونيسف” في فلسطين من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي في ظل عدم دخول المساعدات منذ أكثر من شهرين.

مشيرا إلى أن الحصول على مياه الشرب أصبح حلما في القطاع.

وأكد أن 90 بالمائة، من سكان غزة يواجهون صعوبة في الحصول على مياه صالحة للشرب.

كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية-غزة، بأنه “وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 27 شهيد و85 إصابة خلال 24 ساعة الماضية. فيما لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم”.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 18 مارس 2025، إلى 2678 شهيد، و7308 إصابة. لتصل الحصيلة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 52787 شهيد و119349 إصابة.