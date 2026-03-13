إستشهاد 3 عسكريين إثر إشتباك مع مجموعة إرهابية بتبسة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، عن إستشهاد 3 عسكريين إثر إشتباك لمفارز من الجيش الوطني الشعبي، مع مجموعة إرهابية، على مستوى إقليم القطاع العسكري تبسة بالناحية العسكرية الخامسة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تقدم الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. بإسمه الخاص وبإسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي بأصدق التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء. متضرعا إلى المولى العلي القدير في هذا الشهر المعظم أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.