إستشهاد 5 فلسطينيين في غزة ورفح

إستشهد 5 فلسطينين، وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف للاحتلال الصهيوني، استهدف حي الرمال بمدينة غزة، ورفح.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفاء”، قصفت طائرة مسيرة للاحتلال محيط مدرسة أحمد شوقي بحي الرمال غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين.

وأضاف ذات المصدر، أن طائرة استطلاع استهدفت مجموعة من المواطنين قرب الملعب البلدي على شاطئ البحر بمدينة رفح جنوب قطاع غزة ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

كما استشهد مواطن آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي غرب رفح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,612 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,834 آخرين.