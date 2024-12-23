إستشهاد 5 فلسطينيين في قصف على غزة اليوم

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب العشرات، فجر هذا الإثنين، في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني، على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أستشهد مواطنين، وأصيب 19 آخرين أحدهم بجروح خطيرة جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في مواصي مدينة رفح، جنوب القطاع.

كما إستشهد مواطنين وأصيب عدد آخر في قصف للاحتلال استهدف مركبة مدنية في منطقة المواصي غرب محافظة خان يونس

واستشهد مواطن جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة الجندي في منطقة الشعف شرق محافظة غزة.

ونسفت قوات الاحتلال بنايات سكنية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، تزامنا مع إطلاق نار من قبل الآليات العسكرية المتمركزة في منطقة الصفطاوي. إضافة لغارات جوية متواصلة شمال وجنوب محافظة غزة.

كما نسفت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وخلف هذا العدوان الغاشم، استشهاد أكثر من 45,259 فلسطيني، وإصابة أكثر من 107,627 آخرين، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.