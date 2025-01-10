إستشهاد 5 فلسطينيين في قصف على غزة

إستشهد 5 فلسطينيين، اليوم الجمعة، أربعة منهم متأثرين بجروحهم في مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وحسب الدفاع المدني الفلسطيني، تم إنتشال جثة شهيد ومصابين اثنين إثر استهداف جيش الاحتلال الصهيوني مواطنين في محيط مسجد الشافعي قرب أبراج طيبة.

كما إستشهدت مواطنة متأثرة بجروها إثر قصف صهيوني استهدف شقة سكنية بالقرب من مستشفى الأمل غربي مدينة خان يونس.

فيما إستشهد شاب متأثر بجروحه عقب قصف الإحتلال على مواصي خان يونس.

في حين استشهدت مواطنة إثر قصف قوات الإحتلال لخيام النازحين في محافظة خان يونس قبل أيام. لتلتحق بأبنائها الثلاثة الذي ارتقوا نتيجة القصف ذاته.

وأشارت ذات المصادر إلى استشهاد شاب متأثرا بجروحه في قصف صهيوني شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

كما استشهد شاب آخر متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام إثر قصف الاحتلال على مخيم المغازي وسط القطاع.

وأكدت مصادر طبية إصابة أكثر من 100 ألف مواطن منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع في 7 أكتوبر 2023. وأن أكثر من 12 ألف منهم في وضع مستعص وبحاجة للعلاج خارج القطاع.

ويواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023. ما أسفر عن استشهاد 46006 فلسطينيين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 109.378 آخرين.