إستشهاد 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على بيت حانون شمال قطاع غزة

إستشهد اليوم الإثنين، 9 فلسطنيين من بينهم 3 أطفال، وأصيب عدد آخر بجروح، من جراء قصف قوات الإحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن 3 أطفال فلسطينيين قتلوا في استهداف القوات الإسرائيلية لمجموعة من المواطنين في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت بأن طائرة استطلاع بدون طيار أطلقت صاروخا على الأقل صوب مجموعة من المواطنين في شارع المصريين في البلدة، ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين بينهم أطفال، وإصابة آخرين.

وأضافت أن سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان ونقلت الجرحى إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.