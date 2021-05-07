إستصدار رخص لتصدير “الكمامات” و”الأوكسجين الطبي السائل” نحو إفريقيا وأوروبا قريبا

قالت المديرة الفرعية للإنتاج والتطوير الصناعي، أسمى عظيمي، أن وزارة التجارة ستصدر قريبا رخص لتصدير الأقنعة الواقية.

كما سيتم تصدير الأوكسجين الطبي السائل حيث تقدر القدرة الوطنية لإنتاجه 340.000 لتر في اليوم.

وأضافت ذات المتحدثة “لوأج”، أن وزارة التجارة ستُحدد كميات الأقنعة الواقية للتصدير على أساس دراسة جزء منها ينجزها قطاع الصناعة الصيدلانية.

وقالت عظيمي، أن تصدير الأقنعة الواقية أصبح ممكنا، بعدما تم رفع منع التصدير المؤقت لبعض المنتجات ذات الصلة بمكافحة انتشار الوباء.

وأكدت ذات المتحدثة، أن “هذا القرار تم تأكيده بمراسلة صادرة عن الوزير الأول وموجهة لوزارة الصناعة الصيدلانية”.

وأشارت في ذات السياق، أنه سيتم وضع خلية يقظة متعددة القطاعات قصد التصدير وفق تطور الوضعية الوبائية في الجزائر.

وتم السماح بتصدير الأقنعة الواقية ضد فيروس كورونا بفضل الارتفاع المعتبر لطاقات الانتاج في هذا المجال خلال الأشهر الأخيرة.

وأفادت عظيمي، أن الإنتاج الوطني للأقنعة بلغ 9 ملايين و560 ألف قناع يوميا، بين أقنعة جراحية وFFP2 و KN95،.

من جهته قال المستشار التقني لشركة فيلموبلاست، فريد علاق، أن الشركة كانت من بين المصنعين الكبار الجزائريين للأقنعة الواقية.

وأوضح علاق، أن الشركة تطمح إلى تصدير إنتاجها الزائد من الأقنعة نحو تونس.

كما تم التطرق إلى إتصالات جادة وآفاق مع شركاء في إسبانيا وتنزانيا والسنغال وموريتانيا.

واوضح علاق، أن المنتج بصدد التوحيد القياسي لمنتجاته لإدخاله في الأسواق الاوروبية، مضيفا أن عمليات التصدير الأولى يمكن أن تحدث “قريبا”.

وكشف ذات المسؤول عن إطلاق “بعد عيد الفطر” موزعين آليين لكل أنواع الأقنعة.

وسيتم وضع هذه الموزعات في مرحلة أولى في المراكز التجارية الكبرى عبر البلد والتي تقترح حزم من 5 أو 10 أقنعة مغلفة.

وفي سياق ذي صلة، قالت مديرة الإدارة العامة لشركة كالغاز، راجة بن عبد السلام، أنها تعتزم تصدير مليون لتر من الاوكسجين نحو تونس.

حيث تقدر القدرة الوطنية لإنتاجه340 ألف لتر/يوميا، خاصة وأنها قامت بعمليات تصدير نحو تونس بـ 500.000 لتر لغاية اليوم.

وأكدت ذات المسؤولة، أنها تتوقع تصدير مليون لتر خلال الأيام القادمة.