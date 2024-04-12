إستعراض تجربة الجزائر في مجال حماية الصحة والسكان

إستعرض رئيس لجنة الصحة والعمل والتكوين المهني والشؤون الإجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني، زهير ناصري. يوم الخميس بالعاصمة النرويجية، أوسلو، تجربة الجزائر في مجال حماية الصحة والسكان.

وأكد ناصري خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الدولي الـ 8 للبرلمانيين حول موضوع تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. أنها مبنية على إستراتيجية متكاملة تربط بين مختلف القطاعات. واستعرض تجربة الجزائر في مجال حماية الصحة والسكان والحقوق الإنسانية. مشيرا إلى أنها مبنية على إستراتيجية متكاملة تربط بين مختلف القطاعات. بهدف تحقيق الأهداف التي كرسها دستور 2020. لاسيما في إطار المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.

كما تطرق إلى حقوق المرأة، لاسيما فيما يخص المجالات السياسية والمهنية والاجتماعية والصحية. مبرزا أن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عازمة على تحقيق الوثبة الإقتصادية بعد استكمال البناء المؤسساتي.

و لفت في نفس السياق إلى أن ما حققته الجزائر في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030 في مجالات التعليم والمساواة بين الجنسين. وصحة الطفل حظي بدعم ومرافقة قانونية للحفاظ على ديمومة الأسرة والنأي بها عن المقاربات التي تهدم القيم المرتبطة بتماسكها.

من جانب آخر، تطرق ناصري إلى معاناة الطفل والمرأة في فلسطين. مستنكرا حرب الإبادة التي يمارسها الكيان المحتل في حق سكان قطاع غزة.

و أكد بهذا الخصوص، أنه لم يعد هناك معنى للحديث عن تنمية مستدامة بما أن العالم قد تخلى عن إنسانيته وعجز عن التحرك لحماية الأطفال والنساء الحوامل المستهدفين من قبل الإحتلال الصهيوني.