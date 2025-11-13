إستعرضا الأوضاع في ليبيا.. عطاف يستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة

إستقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صبيحة اليوم بمقر الوزارة. هانا تيته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وقد سمحت المشاورات بين الطرفين باستعراض مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية وذلك على ضوء الجهود الأممية الهادفة إلى العبور بهذا البلد الشقيق إلى بر الأمان. بما يساهم في استتباب الأمن والاستقرار ويحافظ على سيادة ووحدة واستقلال دولة ليبيا.

وبهذه المناسبة، أطلعت المبعوثة الأممية وزير الدولة على الخطوات المعتمدة في خارطة الطريق الأممية المقدمة إلى مجلس الأمن بتاريخ 21 أوت 2025. وما تشمله من أهداف تتعلق بإعداد الإطار القانوني للانتخابات، وتوحيد المؤسسات التنفيذية. بالإضافة كذلك إلى تنظيم حوار وطني شامل تحضيرا للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية .

ومن جانبه، أعرب وزير الدولة مجددا عن دعم الجزائر للجهود الأممية. مشددا على حتمية تنظيم الانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة الحالية. مع التأكيد على رفض الجزائر لكافة أشكال التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية الليبية.

كما اغتنم وزير الدولة فرصة هذا اللقاء لإطلاع السيدة المبعوثة الأممية على مخرجات الاجتماع الوزاري التشاوري للآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا. المنعقد بالجزائر يوم 06 نوفمبر 2025.

