إستعمال الأرشيف في النشاطات الحكومية..وزارة الإتصال توجه تعليمة صارمة لوسائل الإعلام

وجهت وزارة الإتصال تعليمات لوسائل الإعلام الوطنية من أجل الإبتعاد الصارم والتلقائي لإستعمال المواد الأرشيفية في تقديم الإجتماعات والنشاطات الحكومية الأخرى.

وأفادت الوزارة، في بيان لها نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، “ليكن في علم جميع وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية و الالكترونية، انه بسبب الوضعية بالغة الحساسية التي تمر بها بلادنا، فإن اللجوء إلى إستعمال صور الفيديو أو الصور الفوتوغرافية الأرشيفية، في تقديم الإجتماعات أو النشاطات الحكومية، يجب تفاديها بشكل صارم و تلقائي، بالنظر إلى واجب التقيد بحقيقة و شفافية المعلومة، و تأثير كل تفسير خاطئ أو قراءة مغلوطة للوقائع المنقولة”.

وأضاف بيان وزارة الإتصال على هذا الأساس يدعو “وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر إلى مشاركة الجميع من اجل الاحترام الصارم لهذه التعليمة فيما يخص تقديم النشاطات الرسمية”.