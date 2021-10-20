إستعمال التكنولوجيات الرقمية خلال الإحصاء السادس للسكان سنة 2022

كشف وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل، أن الديوان الوطني للإحصائيات سيقوم بالتعداد العام السادس للإسكان والسكان خلال السداسي الأوّل من سنة 2022.

وأضاف الوزير خلال كلمة له بمناسبة إشراف الوزير الأول على تنصيب المجلس الوطني للإحصاء. أنه سيتم لأول مرة خلال تعداد السكان والإسكان التكنولوجيات الرقمية واللوحات الإلكترونية. لجمع البيانات ومعالجتها بدلا من الإستبيانات الورقية. مشيرا إلى أن وزارة الرقمنة ستعمل على تعزيز الشبكة الإحصائية. وتنصيب منصة رقمية لضمان الإستغلال المناسب والألي للبيانات على المستوى المحلي من طرف السلطات العليا

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