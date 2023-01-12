إستعمال الـمنبهات الصوتية دون ضرورة مخالفة وهذه غرامتها

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول إصدار المنبهات في الإزدحام المروري.

وأوضحت ذات المصالح في منشور ها ان إستعمال الـمنبهات الصوتية دون ضرورة خلال الإزدحام المروري يعتير مخالفة مرورية وذلك لأن السائق المسؤول يحافظ على هدوئه وتركيزه في حالة الازدحام المروري ولا يصدر صوتًا دون ضرورة.

ويعاقب عليها القانون وفقا للمـادة 55 من الـمرسوم التنفيذي رقـم 04-381 الـمعدل والـمتـمم ، معاقب عليها بالمادة 66/ب3 من القانون 01-14 المعدل والمتمم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 2500 دج.