إستعمال بخاخة الربو خلال الصيام .. لجنة الفتوى تفصل

أفتت اللجنة الوزارية للفتوى بخصوص حكم إستعمال بخاخة خاصة بمرصى الربو والمرحصة من طرف الاطباء خلال الصيام. واوضحت الوزارة عبر حسابها على الفيسبوك تلقيها سؤال من مواطن قائلا: أنا مصاب بمرض الربو، وأستعمل البخاخة خلال النهار، فهل صيامي صحيح أوأنا مفطر باستعماله؟”.

وجاء رد لجنة الفتوى حول هذا السؤال انه في حال استعمل الصائم المصاب بمرض الربو البخاخة خلال النهار فإن صومه صحيح ولا يفسد بذلك. والأصل في ذلك الاستحسان، لأنه مضطر إليها ولا يستغني عنها، ولو منعناه من استعمالها لكان في حرج شديد، وربما هلك.

وتابع الشيخ الدكتور موسى اسماعيل عضو باللجنة ولأن أعراض ضيق التنفس تعتريه في رمضان وغيره، فيعفى عنه كما عفي عن غبار الطريق ودخان الحطب. وكما عفي عن غالب غبار الدقيق والجبس وغبار الكيل بالنسبة للصانع، بل العفو عن البخاخة أولى لتحقق الضرورة. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) [الحج: 78]. ويقول: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) [البقرة: 185]. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إن الدين يسر».

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