إستعمال بخاخة الربو خلال الصيام .. لجنة الفتوى تفصل
أفتت اللجنة الوزارية للفتوى بخصوص حكم إستعمال بخاخة خاصة بمرصى الربو والمرحصة من طرف الاطباء خلال الصيام. واوضحت الوزارة عبر حسابها على الفيسبوك تلقيها سؤال من مواطن قائلا: أنا مصاب بمرض الربو، وأستعمل البخاخة خلال النهار، فهل صيامي صحيح أوأنا مفطر باستعماله؟”.
وجاء رد لجنة الفتوى حول هذا السؤال انه في حال استعمل الصائم المصاب بمرض الربو البخاخة خلال النهار فإن صومه صحيح ولا يفسد بذلك. والأصل في ذلك الاستحسان، لأنه مضطر إليها ولا يستغني عنها، ولو منعناه من استعمالها لكان في حرج شديد، وربما هلك.
وتابع الشيخ الدكتور موسى اسماعيل عضو باللجنة ولأن أعراض ضيق التنفس تعتريه في رمضان وغيره، فيعفى عنه كما عفي عن غبار الطريق ودخان الحطب. وكما عفي عن غالب غبار الدقيق والجبس وغبار الكيل بالنسبة للصانع، بل العفو عن البخاخة أولى لتحقق الضرورة. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) [الحج: 78]. ويقول: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) [البقرة: 185]. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «إن الدين يسر».
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دعت اللجنة الوزارية للفتوى، في بيان لها اليوم الأحد، إلى التمسك بوحدة المجتمع الجزائري. وهي وحدة عميقة عمق تاريخ هذا الشعب وأصالته الممتدة عبر الزمن.
وأضاف البيان، إن هذه الوحدة صنعها السلف من الأباء والأجداد ويحافظ عليها الخلف. التحمت فيها مقومات الهوية الوطنية الإسلام والعربية والأمازيغية، فوق أرض الجزائر.
كما ذكرت اللجنة، بأن الإفساد في الأرض من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر .وخصوصا اذا كان في ذلك ازهاق .للأرواح واستنزاف لمقدرات الأمة وخيراتها.
وتستنكر اللجنة أشد الإستنكار ما وقع من جريمة حرق الغابات في الكثير من ولايات الجزائر .وما ترتب عن ذلك من سقوط أرواح الشهداء، منوهة بالجهد الوطني المعهود. الذي صنعته أيادي الشعب الجزائري في هذه الأزمة .
وذكرت اللجنة بأن زرع الفتنة والتفريق بين المجتمع الواحد، من أكبر المعاصي. مشيرة إلى إنه وإذا كان قتل الأرواح جريمة عظمى، فإن زرع الفتنة ونشرها والترويج لها أكبر من ذلك وأشد.
كما أكدت اللجنة، إن الأحكام المتعلقة بالجرائم والحدود والعقوبات من صلاحية أجهزة الدولة فقط. وهي قاعدة جليلة من قواعد الشريعة الإسلامية السمحة
كما دعت اللجنة إلى مواصلة الحذر من الإشاعات المغرضة التي يسوق لها أعداء الدين والوطن.