إستعمال مسلك النجدة بالطريق السيار لغير هذه الحالات يكلف الغرامة التالية

أفاد بيان لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة “طريقي” حول خطورة استعمال مسلك النجدة بالطريق السيّار.

وأوضحت المصالح ذاتها في منشورها، أن مسلك النجدة بالطريق السيّار مُخصص للمركبات عند فقدان السيطرة عليها بسبب حدوث خلل في منظومة الكبح لديها وفي وجود المنحدرات الشديدة.

وأكد المنشور أن البعض يستعملها لأخذ قسط من الراحة، أو لإصلاح عطب بالمركبة، فيتوقف فيها أو عند بدايتها، دون علم أنها تشكل خطرا حقيقيا عليه.

ويندرج هذا الوقوف أو التوقف، ضمن “مخالفة الأحكام المتعلقة بالتوقف أو الوقوف الخطيرين” منصوص عليه بالمادة 66 من المرسوم التنفيذي 04_381.

ومعاقب عليها طبقا للمادة 66/ج6 بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى3000 دج.