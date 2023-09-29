إستعمال هذه الأدوية لزيادة الوزن خطر

حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك apoce في منشور لها عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك من خطر تناول الأدوية لزيادة الوزن.

وحسب منشور حماية المستهلك ان الكثير من النساء يتناولن أدوية تحتوي على الكورتيكويد والكورتيزون على غرار المهدئات”solupred” وأدوية الحساسية “Periactin” و “célétasone” و “Betabio” و “Heptagyl”. وأيضا أنواع مختلفة من عقدات التسمين مجهولة المكونات.

وأكدت المنظمة ان تناول الادوية لزيادة الوزن يشكل خطرا على الصحة حيث تسببت للكثير من النساء في ارتفاع معدل ضربات القلب. وكذا إرتفاع ضغط الدم والسكر وإحتباس الماء والأملاح داخل الجسم وبالتالي تضرر الكلى.

بالإضافة إلى ظهور سرطانات في الجهاز الهضمي والكثير من الإختلالات في وظائف الأعضاء الحيوية في الجسم. و التي أدت في كثير من الأحيان الى الوفاة.

وإختتم منشور حماية المستهلك أنه لابد من أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الأدوية وعدم أذية النفس لقوله تعالى:{وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة}.

كما انه لابد من إستشارة المختصين في التغذية لمعرفة أسباب النحافة ومعالجتها، مع ممارسة الرياضة والابتعاد عن مصادر القلق والضغط النفسي.