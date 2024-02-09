إستعمال هذه الإطارات لسيارات غرامتها 3000 دينار

أفاد منشور لمصالح الدرك الوطني عبر صفحة طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور عن خطورة إستعمال إطارات المركبات الملساء.

وأوضح المنشور ان السير بأطر مطاطية ملساء” يعتبر مخالفة مرورية طبقا للمادة 109 فقرة 2 من المرسوم 04-381 المعدّل والمتمم.

كما ان القانون يعاقب عليها وفقا للمادة 66/ج-12 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم، بغرامة جزافية مقدّرة بــ 3000 دينار.

واضاف المنشور أنه طبقا للمادة 13 فقرة ب من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 أفريل 2001 المتعلق بمواصفات الإطارات المطاطية لعجلات العربات ومقطوراتها أنه يكفي إذا كان أحد شواهد التآكل أقل من 1.6 ملم للحكم على الإطار أنه أملس.

ووجهت ذات المصالح نصائح لمستعملي المركبات مفادها ان التحقق من حالة الإطارات أمرًا ضروريًا .

وذلك نظرًا لأن القيادة بإطارات ملساء أو تالفة تشكل مخاطر كبيرة للسائقين والركاب على حد سواء.

وذكرت مصالح الدرك الوطني أن القيادة بإطارات ملساء أو تالفة تشكل تتسبب في فقدان التماسك: إن إختفاء المنحوتات على مداس الإطارات يؤدي إلى زيادة مسافة الكبح للمركبة مما يزيد من مخاطر الإصطدام في حالة الفرملة المفاجئة.

بالإضافة إلى خطر الإنفجار الإطارات الملساء أوالتالفة بسبب التآكل هي أكثر عرضة للإنفجار أوالثقب من الإطارات التي تكون في حالة جيدة.