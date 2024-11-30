إستعمال مسلك النجدة بالطريق السيار لغير هذ الحالات يكلف الغرامة التالية

أفاد بيان لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي حول خطورة إستعمال مسلك النجدة بالطريق السيار.

وأوضحت المصالح ذاتها في منشورها أن مسلك النجدة بالطريق السيار مخصص للمركبات عند فقدان السيطرة عليها بسبب حدوث خلل في منظومة الكبح لديها وفي وجود المنحدرات الشديدة.

وأكد المنشور أن البعض يستعملها لأخذ قسط من الراحة، أولإصلاح عطب بالمركبة، فيتوقف فيها أوعند بدايتها، دون علم أنها تشكل خطرا حقيقيا عليه.

ويندرج هذا الوقوف أوالتوقف، ضمن “مخالفة الاحكام المتعلقة بالتوقف أوالوقوف الخطيرين” منصوص عليه بالمادة 66 من المرسوم التنفيذي 04_381.

ومعاقب عليها طبقا للمادة 66/ج6 بغرامة جزافية مقدرة بحدها الادنى3000 دج.