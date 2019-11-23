إستعملت فيها عبارات قاسية.. حملة ضد بن العمري في السعودية!

تعرض الدولي الجزائري جمال الدين بن العمري، لحملة إنتقادات غير مسبوقة، في السعودية، بعد مشاكله الأخيرة مع ناديه الشباب.

وبرز المُدير الإعلامي السابق لنادي الأهلي، سالم الأحمدي، كأكثر المُستعملين للعبارات الرنانة في تطرقه لقضية المُدافع المحوري، وغيابه عن فريقه.

وقال في تصريحات تلفزيونية :”الشباب أكبر منه، والعديد من النجوم مروا عليه، والفريق لم يتوقف علي أي كان”.

وواصل :”من أنت لكي ترفض القيام بعمليات الإحماء، لم تحترم شعار النادي، لديك مُشكلة مع الإدارة حُلها معهم”.

وعلق عن إمكانية إنتقال المدافع، للتواجد رفقة بلايلي مع الأهلي :”إن كانت هذه سلوكياته، فهو لا يستحق التواجد في فريقنا”.

وتأتي هذه التصريحات، تزامنا وقيام مُعظم أنصار الشباب، بالتعبير عن غضبهم من خريج مدرسة النصرية، بسبب كثرة مشاكله هذا الموسم.