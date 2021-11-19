إستغرب بقائه في قطر.. بولاية يختار بلايلي الأفضل إفريقيا

أبدى مهاجم الخضر فريد بولاية إستغرابه لبقاء زميله في المنتخب يوسف بلايلي في البطولة القطرية رغم إمكانياته الكبيرة.

إلى جانب ذلك قال بولاية في الندوة الصحفية لفريقه ميتز: “اللعب لمنتخب بلدي جيد ومع لاعبين يملكون إمكانيات وفنيات كبيرة جدا. هناك تستطيع معهم تطوير إمكانياتك بشكل كبير”.

وعن الكان المقبل قال “كأس افريقيا في جانفي المقبل ولدينا مواجهة قوية في الدور الفاصل للمونديال. إذن يجب فعل أشياء جميلة من اجل التأهل”.

كما أشاد بولاية كثيرا بزميله بلايلي “بلماضي استدعاني رغم أني لم ألعب. إلى أني أخذت تجربة جديدة مع لاعبين. هناك لاعبين ممتازين الذين ينشطون في قطر أبرزهم بلايلي الذي أعتبره ضمن اللاعبين في إفريقيا”.

حسم الناخب الوطني جمال بلماضي قراره بشأن موضوع احتضان ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة مباراة الإياب من الدور الفاصل.

وسيلعب المنتخب الوطني المواجهة في شهر مارس المقبل،بعد تنشيط لقاء الذهاب في ملعب المنافس حسب “الفيفا”.

كما ستكشف قرعة 18 ديسمبر المقبل عن هوية منافس الخضر.

إلى جانب ذلك، أكّد المكلّف بالإعلام لدى “الفاف” صالح عبود أن بلماضي قرّر إستقبال المنافس في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة مجدّدا، بعدما أعجب بأرضية ميدانه في لقاء بوركينافاوس رغم التغيرات المناخية الكبيرة.

كما أشار بلماضي إلى أنّه سيقرّر في شأن تغيير الملعب المحتضن للقاءات الخضر مستقبلا بعد حسم التأهل إلى المونديال. وفي ذلك الشأن قال عبود أنّ “الكوتش” أكّد إمكانية التحوّل للعب بملعب 5 جويلية الأولمبي أو ملعب وهران الجديد.

يذكر، أن عدد من المنتقدين وجّهوا إتهامات للمسؤولين على تشاكر بعدما تأثر الملعب مجدّدا بالأمطار الغزيرة التي عرقلت أداء محرز وزملائه.

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