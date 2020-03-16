إستغلال المحروقات.. التصديق على مذكرة تفاهم بين سوناطراك والشركة الأمريكية “شيفرون”

تم التصديق على مذكرة تفاهم بين شركة سوناطراك والشركة الأمريكية “شيفون” لبدء محادثات مشتركة بخصوص إكتشاف وتطوير واستغلال المحروقات بالجزائر.

وأفاد مجمع سوناطراك، اليوم الإثنين في بيان له، أنه وبتاريخ الـ 12 مارس 2020 تم التصديق على مذكرة تفاهم بين كل من سوناطراك والأمريكي “شيفرون” لبدء محادثات مشتركة حول الفرص المتعلقة باستكشاف وتطوير واستغلال المحروقات في الجزائر.

وأشار البيان أن التصديق على مذكرة التفاهم جاء مباشرة بعد المصادقة على قانون المحروقات الجزائري الجديد.

وأوضح المجمع أن مذكرة التفاهم هذه تعبر عن إرادة الطرفين لتطوير الشراكة في مجال المحروقات في الجزائر، والتي ستسمح بنقل التكنولوجيات والمعارف الفنية في شتى قطاعات صناعة النفط والغاز.