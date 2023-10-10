أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني، أن منتوج أسماك المياه العذبة في الجزائر لم يعد حلما بل أصبح واقعا ملموسا. كما يمكن إستغلال مياه أحواض تربية المائيات في الري الفلاحي

وقال الوزير بداني، خلال الكلمة التي ألقاها خلال العرض الذي قدم له حول واقع قطاع تربية المائيات بولاية ورقلة، بحضور سفير كوريا الجنوبية بالجزائر يو كي جون، أن النجاح في إطلاق مشاريع لتربية المائيات بالمنطقة سينعكس بالإيجاب على كافة الولايات الجنوبية بالوطن. من خلال إنشاء مشاريع إستثمارية مماثلة.

وأضاف بداري، أن هناك حرصا من طرف السلطات المحلية بالولاية فيما يتعلق بتطوير نشاط تربية المائيات. حيث يتضح ذلك من خلال منطقة النشاطات المنشأة ببلدية حاسي بن عبد الله بدائرة سيدي خويلد. والتي تتربع على مساحة إجمالية قوامها 100 هكتار. مضيفا أنه توجد عبر الوطن 43 منطقة نشاطات. وأن هناك سبع ولايات تم إنجاز بها الدراسات التقنية لإنشاء هذه المناطق.

وأشار الوزير إلى أن ‘منتوج أسماك المياه العذبة في الجزائر لم يعد حلما بل أصبح واقعا ملموسا. مستشهدا بما تم تحقيقه في الآونة الأخيرة على مستوى الجزائر العاصمة عبر تسويق كميات كبيرة من أسماك البلطي بأسعار معقولة. وذلك في إطار أسبوع التضامن بمناسبة الدخول الاجتماعي.

وكشف ذات المتحدث عن أنه سيتم إمضاء اتفاقية بين دائرته الوزارية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية. قصد استغلال مياه أحواض تربية المائيات في مجال الري الفلاحي لزيادة المنتوج الزراعي بالوطن. لا سيما ما تعلق منه بالحبوب.

وأشرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية على مراسم إمضاء إتفاقية بين المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. وشركة “قلوبال أقري فود” التي هي فرع من مجمع “مدار”. حيث سيتم بموجب هذه الاتفاقية – حسب الرئيس المدير العام لهذه الشركة لطفي بوعرعارة- إنشاء مؤسسة جديدة لتربية البلطي والجمبري وأعلاف الأسماك.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور