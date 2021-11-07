إستغلوا تهاطل الأمطار.. مجهولون يسرقون شاحنة بعين الدفلى

تعرض مواطن يقطن ببلدية طارق ابن زياد بولاية عين الدفلى، ليلة أمس السبت لسرقة شاحنته التي كانت مركونة أمام منزله.

عملية السرقة وقعت ليلة أمس ما بين الساعة الـ1 ليلا والـ4 صباحا حيث كانت الولاية تشهد تساقط أمطار غزيرة جدا. حيث أن اللصوص إستغلوا هذا الجو الممطر في سرقة شاحنة خاصة من نوع”h100″، كما أن الشارع كان يخلوا من المواطنين.

للإشارة الشاحنة بيضاء اللون، تحمل ترقيم “44-314-04666 “، وهي ملك للسيد “أحمد زبلان” والتي تعتبر وسيلة رزقه الوحيدة. مما جعل سرقتها يدخله في حالة نفسية سيئة جدا. ويدعوا كل من شاهد الشاحنة أو صادفته في أي مكان أن يبلغ مصالح الأمن أو يتصل بعه عبر الرقم 0770587544.

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إلتمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء 15 سنة سجنا نافذا ومليوني دج غرامة نافذة. لجماعة إجرامية مختصة في سرقة السيارات، وعقوبة سنة سجنا نافذا ومليوني دج في حق المتهم الفار “ي.سليمان”. مع إصدار أمر بالقبض عليه.

حيث تعتمد العصابة التي تضم 5 متهمين لايزال أحدهم في حالة فرار اسلوب ممنهج لتنفيذ جرائمها في شهر رمضان 2019. عن طريق استئجار سيارات نفعية لمدة طويلة من وكالات الكراء ذات ترقيم العاصمة، واستهدفت المناطق المجاورة للطرق السريعة.

هكذا تتم عمليات السرقة..

وتمت السرقة في الليل بزرالدة، براقي، بن طلحة، والتوجه بالسيارات بعد تغيير لوحات الترقيم، لأحد منازل المشتبه فيهم ببلدية حمادي. مع وضع تلك السيارات المسروقة للسير بموجب وصل سير مؤقت مزور. للتنقل بها لمنطقة المهير ببرج بوعريريج ثم إلى المسيلة.وهناك تتم عملية استسلام السيارات من أشخاص آخرين.

كما توصلت وصلت التحريات أن الجناة كانوا ينفذون السرقات عن طريق كسر زجاج المركبات، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة. ليقدر عدد الضحايا 14 شخصا، حضر منهم 9 في الجلسة للتأسس كاطراف مدنية

وتعود وقائع القضية بتاريخ 22 ماي 2019، بتحرير فرقة الدرك الوطني ببن طلحة، محضر تضمن شكوى للضحية ” د.فاروق”. مفادها تعرضه لسرقة مركبته من نوع ” د.ف.س.ك” التي كانت مركونة أمام مقر سكنه ببراقي، ليلة 21/22 ماي 2019. كما تقدم بنفس التاريخ “ر.محمد” بشكوى مفادها أنه حوالي الساعة 8 صباحا وجد زجاج باب سيارته من نوع” تويوتا هيلوكس”. محطم كليا، ولم يتمكن الفاعل من سرقتها.

مصالح الأمن تباشر تحقيقاتها

كما باشرت ذات المصالح التحريات انطلاقا باستغلال كاميرات المراقبة المثبتة بالمؤسسات الاقتصادية. حيث تم رصد مرور شاحنة من نوع ” د.ف.س.ك” محل السرقة برفقة سيارة بيضاء اللون من نوع ” داسيا لوقان”. تقوم بفتح الطريق وتأمين المسلك، فتبين ان السيارة المستعملة مسجلة باسم “خ .محمد” الساكن ببراقي، صاحب وكالة كراء السيارات. ليصرح الأخير بأنه فعلا السيارة ملكه وقام باستئجارها للمدعو ” خ.علي” وأن المعني أخبره بأنه يعمل في تجارة بيع الاغطية.

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