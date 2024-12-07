إستغلوا سجله التجاري.. مواطن يتفاجأ بضرائب بقيمة 82 مليار سنتيم!

تفاجأ مواطن ينحدر من مدينة الشراقة غرب العاصمة بضرائب بقيمة 82 مليار سنتيم تلاحقه لفواتير تخص صفقات تجارية لتجارة الأجهزة الكهرومنزلية، دون قيامه بأي صفقات تجارية.

ليكتشف استغلال سجل تجاري كان يملكه يخص مواد البناء، من قبل مسير شركتين للاجهزة الكهرومنزلية عن طريق التزوير.

وهو الملف الذي من المقرر أن تفتحه محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيبازة بحر الأسبوع الجاري.

ويتعلق بالتزوير في وثائق ضريبية، بإدراج فواتير تخص صفقات تجارية للأجهزة الكهروالمنزلية ما جعلها تترتب عليه ضرائب بالملايير.

واستنادا للمعلومات التي تحصلت عليها “النهار” فإن الشكوى قيدها مواطن ينحدر من الشراقة. تفيد أنه تقدم بطلب للحصول على إعانة الدولة للبناء الريفي.

كما طلب منه شطب سجله التجاري الذي كان قد فتحه منذ سنوات ويتعلق بممارسته لنشاط يتعلق بمواد البناء.

ولدى إقدامه على هذا الإجراء، تفاجأ بارتفاع قيمة الضرائب لـ 82 مليار سنتيم. وهو الأمر الذي جعله يقدم استفسارا من مديرية الضرائب بخصوص ذلك.

كما تبين أن الضرائب ناتجة عن فواتير تم إيداعها باسمه تخص عمليات وصفقات تجارية لبيع أجهزة كهرومنزلية، قام بها مسير شركتين خاصتين.

وتم تحديد هويته، وتحريك دعوى قضائية ضده بتهمة التزوير واستعمال المزور، وذلك عقب تأكيد الضحية أنه يمكلك سجلا تجاريا يخص تجارة مواد البناء وأنه لم يستغله. وأن المتهم مسير الشركتين قام بالتزوير فيه لتسجيل صفقات تجارية به عن طريق التحايل دون أن يعلم كيفية حصوله عليه.

وبناءا على ذلك تم مقاضاة المعني أمام محكمة الشراقة عن تهمة التزوير و استعمال المزور، والتي قضت بإدانته بعامين حبسا نافذة.

قبل أن يستأنف الحكم أمام مجلس قضاء تيبازة التي من المقرر أن تفتح الملف مجددا للبت فيه بحر هذا الأسبوع.