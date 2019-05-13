إستفادة أزيد من 200 مؤسسة بالوادي من حملة “الكتاب في قاعات الانتظار”

ستستفيد أزيد من 200 هيئة إدارية ومؤسسة عمومية وخاصة بولاية الوادي، من حملة “الكتاب في قاعات الانتظار”.

وتأتي هذه المبادرة الثقافية الأولى من نوعها وطنيا في إطار برنامج الأنشطة العلمية للمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية التي انطلقت هذا الأسبوع.

وهذا بهدف غرس ثقافة المطالعة من خلال استحداث رفوف مكتبات بقاعات الانتظار بالمؤسسات والهيئات الإدارية الخدماتية.

وقد مست هذه العملية في مرحلتها الأولى، أزيد من 30 هيئة إدارية ومؤسسة عمومية خدماتية.

على أن تعمم في المراحل القادمة لتشمل أزيد من 200 مؤسسة بين عمومية وخاصة.

وقد تم تدعيم رفوف المكتبات الزجاجية المنشأة بقاعات الانتظار، بعناوين قيمة في مختلف المجالات.

في حين سيتم بعدها تنفيذ الشق الثاني لهذه الحملة الثقافية ، المتمثلة في تعميم ”الكتاب على الأماكن والساحات العمومية” التي تعرف توافدا للعائلات.

وتجدر الإشارة أن حملة “الكتاب في قاعات الانتظار” تنظمها المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية وذلك بمشاركة العديد من الجمعيات الثقافية والاجتماعية الناشطة.