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إستفادة ثلاث جنرالات من الإفراج المؤقت

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إستفادة ثلاث جنرالات من الإفراج المؤقت
بقلم عبد القادر . خ

إستفاد ثلاث جنرالات من الإفراج المؤقت من الخمس الموقوفين في إنتظار موعد المحاكمة   من بين الخمس الموقوقين،حسب موقع ALG24.

وأفاد ذات المصدر فإنه يتعلق الأمر بكل من اللواء نوبة مناد قائد أركان قيادة الدرك الوطني سابقا

وأيضا اللواء السعيد باي قائد الناحية العسكرية الثانية سابقا، وكذا عبد الرزاق شريف قائد الناحية العسكرية الرابعة سابقا .

وأضاف المصدر أنه تم الإبقاء على كل من اللواء حبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية الأولى وكذلك اللواء بوجمعة بودواورمدير المالية بوزارة الدفاع رهن الحبس المؤقت

وللتذكير فقد تم توقيف الجنرالات الخمس بتهمة  الفساد.


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