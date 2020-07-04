إستفادة مناطق الظل بالغاز الطبيعي والمياه الشروب وكهرباء بالبليدة

أشرف والي البليدة كمال نويصر بمناسبة عيد الاستقلال وشباب على وضع حيز الخدمة و الربط بالغاز الطبيعي بمناطق ظل تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

أين استفاد كل من حي 167 مسكن بمنطقة موهوب وازويل ببلدية بوعينان الواقعة شرق الولاية بالغاز الطبيعي لاول مرة.

كما امر ذات المسؤول بوضع حيز الخدمة نقب مائي F5 غرب بلدية بوعينان ونقبF5 بمنطقة شرق البلدية والتي تعتبر من مناطق الظل.

مما يسمح بزيادة الحصة اليومية للتزويد بالماء الشروب لهتين المنطقتين بسعة 3500م3 /يوميا.

واعطى المسؤول الاول الجهاز التنفيذي بالولاية تعليمات لمسؤولي قطاع الموارد المائية على العمل من اجل تحسين الخدمة العمومية لفائدة المواطنين.

سواء من حيث التكفل بمشكل التذبذب او من حيث التزويد بالمياه الصالحة للشرب بصفة دائمة.

وقام والي الولاية بوضع حيز الخدمة الربط بشبكة الكهرباء لفائدة 450 مسكن بحي قوادرية،الزغايمية،حي 24 مسكن طريق المدية و حي سيدي المدني مقابل المسجد ببلدية شفة وكذا منطقة جرجور ببلدية الشبلي.

من جهة اخرى استفادت بلدية عين الرمانة من نقب مائي ثاني لتزويد هذه المنطقة و كذا عين الرمانة واحواش موزاية بالمياه الصالحة للشرب.

الامر الذي يسمح بتعزيز شبكة المياه الصالحة للشرب بزيادة الحصة اليومية بـ1300م3 /يوميا.

في هذا السياق امر والي الولاية مدير الجزائرية للمياه للولاية عن تركيب العدادات المائية على مستوى المساكن التي استفدت بربطها بشبكة الماء الشروب.