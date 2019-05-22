إستفادة 100 طالب وإطار جامعي من الدراسة و التكوين بالخارج

إستفاد 100 طالب و إطار جامعي من جامعة “أبي بكر بلقايد” بتلمسان من الدراسة والتكوين بجامعات أجنبية منذ بداية الموسم الجامعي الجاري.

وحسبما علم اليوم الأربعاء من نفس المؤسسة، فإن طلبة الليسانس و الماستر و الدكتوراه يمثلون 70 من المائة من المستفدين.

كما حظي عدد من الأساتذة و الإداريين من نفس الجامعة بالتدريس والتكوين بجامعات بفرنسا، إسبانيا، إيطاليا، اليونان، السويد، ايرلندا و تركيا.

وهذا لمدة تتراوح ما بين أسبوع و شهر، حيث تكفلت اللجنة الاوروبية المشرفة على تسيير برنامج إراسموس بالمصاريف الخاصة بالتعليم و التربية و التكوين.

وكان المستفدون قد تابعوا دراستهم على مدار سداسي، بإحدى الجامعات الأجنبية في تخصصات الإعلام الآلي و التكنولوجيا والعلوم الدقيقة، العلوم السياسية واللغات.

وقد تم الاعتراف بنتائجهم المحصل عليها بعد نهاية فترة التربص، من طرف جامعة تلمسان.

إذ تم مراعاة مجموعة من المقاييس في انتقاء هؤلاء الطلبة و هي ضرورة حصولهم على معدلات متفوقة.

إلى جانب عدم حيازتهم على أي عقوبة من المجلس التأديبي، وعدم إعادتهم للسنة الجامعية.

كما لم يسبق لأحدهم من قبل الاستفادة من فرصة للدراسة بالخارج.