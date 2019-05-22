إستفادة 100 طالب وإطار جامعي من الدراسة و التكوين بالخارج

إستفاد 100 طالب و إطار جامعي من جامعة “أبي بكر بلقايد” بتلمسان من الدراسة والتكوين بجامعات أجنبية منذ بداية الموسم الجامعي الجاري.
وحسبما علم اليوم الأربعاء من نفس المؤسسة، فإن طلبة الليسانس و الماستر و الدكتوراه يمثلون 70 من المائة من المستفدين.
كما حظي عدد من الأساتذة و الإداريين من نفس الجامعة بالتدريس والتكوين بجامعات بفرنسا، إسبانيا، إيطاليا، اليونان، السويد، ايرلندا و تركيا.
وهذا لمدة تتراوح ما بين أسبوع و شهر، حيث تكفلت اللجنة الاوروبية المشرفة على تسيير برنامج إراسموس بالمصاريف الخاصة بالتعليم و التربية و التكوين.
وكان المستفدون قد تابعوا دراستهم على مدار سداسي، بإحدى الجامعات الأجنبية في تخصصات الإعلام الآلي و التكنولوجيا والعلوم الدقيقة، العلوم السياسية واللغات.
وقد تم الاعتراف بنتائجهم المحصل عليها بعد نهاية فترة التربص، من طرف جامعة تلمسان.
إذ تم مراعاة مجموعة من المقاييس في انتقاء هؤلاء الطلبة و هي ضرورة حصولهم على معدلات متفوقة.
إلى جانب عدم حيازتهم على أي عقوبة من المجلس التأديبي، وعدم إعادتهم للسنة الجامعية.
كما لم يسبق لأحدهم من قبل الاستفادة من فرصة للدراسة بالخارج.
التعليقات (0)