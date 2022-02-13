إستفادة 5 رياضيين جزائريين من منح اولمبية جديدة

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية اليوم الأحد عن إستفادة خمس رياضيين جزائريين من المنح الأولمبية. خلال الفترة من جانفي 2022 إلى جويلية 2024.

كما كشفت اللجنة الأولمبية عن الأسماء والأمر يتعلّق بكل من إيمان خليف. الملاكمة الخامسة في الألعاب الأولمبية الأخيرة. وكل من ياسر طاهر تريكي، ومحمد علي قواند، خامس العاب طوكيو ووصيف بطل العالم للشباب على التوالي.

وايضا كل من المصارع بشير سيد عزارة، سابع أولمبياد طوكيو والرباع وليد بيداني. وصيف بطل العالم

بالمقابل. تمت الإستفادة من برنامج التضامن الأولمبي للرياضيين الذي يسعون لتشريف الراية الوطنية في الخارج.

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