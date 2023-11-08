إستفادة صحراوي من أراضي عقارية بمعسكر.. ومحاميه يطلب ببطلان إجراءات المتابعة

صرح المحامي بعوينة عبد الرحمان المتأسس في حق رجل الأعمال الموقوف صحراوي عبد المالك أثناء تقديمه للدفوع الشكلية. أمام هيئة محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد. أن وقائع المتابع بها موكله. التي تتعلق باستفاذته من 6 أوعية عقارية من ولاية معسكر سنة 2002 وعقار بمساحة 64 ألف بالمنطقة الصناعية معسكر استفاذ منه بتاريخ 21 ديسمبر 2012.

وهي الوقائع التي شملها التقادم، باعتبار أن الأراضي الفلاحية التي استفاذ منها كانت في اطار حق الانتفاع. كما أضاف المحامي أنه تمت متابعة شركات مشطوبة منذ سنة 2014. كما أكد أنه تمت متابعة تعاونية فلاحية ليست لها شخصية معنوية.

وبخصوص تهمة تبييض الأموال، أكد المحامي أنه لا يوجد أي محضر. أو تهمة او اخطار بشبهة. مشددا في ذلك أن أموال موكله تم استثمارها في الصحراء .

وفيما يتعلق بتاسيس البنك الوطني لولاية مستغانم، أضاف المحامي، أنه سبق وأن تم طرحها أمام الجهات القضائية المختصة و الإدارية و التجارية وتم الفصل فيها لصالح موكله قبل هذه المتابعة و بالتالي لا يمكن طرح نفس الوقائع على المحكمة الجزائية طبقا لنص للمادة 5 من قانون الاجراءات الجزائية، مؤكدا في الأخير بعد تقديمه هذه الدفوع الشكلية ببطلان إجراءات المتابعة لموكله صحراوي عبد المالك، وبعد سماع أيضا باقي المحامين الذين قدموا الدفوع الشكلية لموكليهم، التمس وكيل الجمهورية بتطبيق القانون. فيما ضم قاضي الجلسة هذه الدفوع للموضوع.