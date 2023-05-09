إستفتاء إيتي بالعربي: نبيل عسلي أفضل ممثل في المغرب العربي

كشف موقع ET بالعربي عن نتيجة الإستفتاء لفئة أفضل ممثل في موسم رمضان 2023.

وكانت المنافسة الرمضانية قوية جداً في موسم رمضان 2023 بأكثر من 80 عمل درامي عربي. أبطالهم من أهم نجوم العالم العربي.

وفي هذا الخصوص، نجح الممثل الجزائري نبيل عسلي في نيل رضا الجمهور. بعد أن تم اختياره كأفضل ممثل في المغرب العربي عن دوره في مسلسل البطحة.

نبيل عسلي، من مواليد سنة 1980، بمدينة فوكة بولاية تيبازة. التحق 2002 بمعهد للفنون الدرامية قسم تمثيل. وتخرج في 2006، بدأ مسيرته من مسرح الهواة وحركة مسرح القليعة.

كانت له تجربة في المسرح الوطني، قبل أن يمنحه مرزاق علواش أول فرصة له في السينما في فيلم “حرقة” سنة 2009. ثم فيلم التائب سنة 2012 لنفس المخرج ثم فيلم “الدليل” لعمور حكار سنة 2013.

وتوالت بعدها مشاركاته في عدة أفلام أخرى، منها الطويلة والقصيرة. على غرار سكتو، خويا، نورمال، الاندلسي، غدا الجزائر، قنديل البحر وغيرها.

كما شارك في عدة أعمال تلفزيونية، منها ” قلوب في صراع”، جروح الحياة، قهوة القوسطو. بحليطو، عمي عاشور، دقيوس ومقيوس، ناس السطح.

الدراما المصرية

أما الدراما المصرية التي ضمت العديد من الأعمال، تمكن محمد رمضان من تصدر اللائحة. كأفضل ممثل في مسلسل درامي مصري عن دور جعفر العمدة.

أما أفضل ممثل في مسلسل مصري كوميدي، فقد تم اختيار أحمد مكي عن دوره في الكبير أوي الجزء السابع.

وفي الكوميديا الخليجية فاز ناصر القصبي بتصويت الجمهور عن أفضل كوميدي في مسلسل كوميدي خليجي في كوميدي طاش 19.

بينما شخصية يوسف العراب في مسلسل النكران مكنت داوود حسيني من أن يكون أفضل ممثل في مسلسل خليجي درامي.

كما كان التصويت قويا جدا في النجوم المرشحين عن الدراما السورية. حيث تم التصويت عبى تيم حسن كأفضل ممثل في مسلسل سوري. عن دوره في مسلسل الزند ذئب العاصي.

كما نال جائزة أفضل ممثل شاب عن نفس المسلسل الممثل آنس طيارة، بعدما تميز في دور نورس باشا. وكذا دروه في مسلسل سفر برلك بشخصية يحيي.

أما عن فئة أفضل ممثل في مسلسل بيئة شامية، اختار الجمهور، محمود نصر، عن دور مناع في مسلسل مربى العز.

وعن أفضل ممثل مسلسل عربي مشترك، فقد كانت هذه السنة من نصيب قصي خولي عن دور ياقوت في مسلسل وأخيرا.

كما تم اختيار سيف الشريف كأفضل ممثل في مسلسل عراقي عن دوره في خان الذهب