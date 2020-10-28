إستفتاء الدستور.. هذا موعد الإقتراع للجالية الجزائرية بأنقرة

الوطني
  • -
  • 0
إستفتاء الدستور.. هذا موعد الإقتراع للجالية الجزائرية بأنقرة
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت سفارة الجزائر بأنقرة، عن موعد أداء الحق والواجب الانتخابي للناخبين المسجلين على مستوى الدائرة الانتخابية بأنقرة.

وحسب بيان للسفارة، اليوم الأربعاء، تم تحديد موعد أداء الواجب الإنتخابي، يومي السبت والأحد 31 أكتوبر 1 نوفمبر 2020، من الساعة 09:00 صباحا إلى الساعة 19:00 مساءا، بمكتب التصويت الكائن بمقر السفارة.

وتعلم السفارة، بأن عملية إعداد وكالات التصويت للذين يتعذر عليهم الحضور خلال يومي الإقتراع، لا زالت جارية على مستواها إلى غاية يوم 28 أكتوبر 2020.

وكما طمأنت السفارة، جميع الناخبين، بأنه تم اتخاذ الإجراءات التنظيمية والمادية والصحية اللازمة على مستوى مكتب التصويت بأنقرة، طبقا للبروتوكول الصحي الذي أعدته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لضمان المعايير الوقائية ضد وباء كوفيد-19.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=911249

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com