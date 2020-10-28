إستفتاء الدستور.. هذا موعد الإقتراع للجالية الجزائرية بأنقرة

أعلنت سفارة الجزائر بأنقرة، عن موعد أداء الحق والواجب الانتخابي للناخبين المسجلين على مستوى الدائرة الانتخابية بأنقرة.

وحسب بيان للسفارة، اليوم الأربعاء، تم تحديد موعد أداء الواجب الإنتخابي، يومي السبت والأحد 31 أكتوبر 1 نوفمبر 2020، من الساعة 09:00 صباحا إلى الساعة 19:00 مساءا، بمكتب التصويت الكائن بمقر السفارة.

وتعلم السفارة، بأن عملية إعداد وكالات التصويت للذين يتعذر عليهم الحضور خلال يومي الإقتراع، لا زالت جارية على مستواها إلى غاية يوم 28 أكتوبر 2020.

وكما طمأنت السفارة، جميع الناخبين، بأنه تم اتخاذ الإجراءات التنظيمية والمادية والصحية اللازمة على مستوى مكتب التصويت بأنقرة، طبقا للبروتوكول الصحي الذي أعدته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لضمان المعايير الوقائية ضد وباء كوفيد-19.