إستفتاء للتلاميذ بداية من الغد لإجتياز “الباك” في رمضان أو بعده

أفضى إجتماع 5 نقابات الموقعة على ميثاق اخلاقيات المهنة مع الوزارة اليوم إلى أن التلاميذ هم من سيقرر موعد إجراء امتحانات الباك.

حيث سيقرر التلاميذ من خلال التصويت عبر الانترنت موعد إجراء الامتحانات في رمضان أو بعد رمضان.

كما سينطلق التصويت الاجراءات بدءا من الغد الخميس الموافق ل 8 مارس، وأن راي التلاميذ سيضاف لمجموعة الاقتراحات.

من جهتها كلفت وزيرة التربية بن غبريت جمعية اولياء التلاميذ بهذا الاجراء خوفا منها على نفسية التلاميذ .

وللإشارة، فإن جميع النقابات رحبت بهذا الاقتراح، الذي يخدم مصلحة التلميذ قبل شيئ