إستفتاء ET: الدامة أفضل مسلسل في المغرب العربي

كشف موقع ET بالعربي عن نتيجة الإستفتاء لفئة أفضل ممثل في موسم رمضان 2023.

وتم اختيار المسلسل الجزائري الدامة كأفضل مسلسل مغرب عربي. بحسب تصويت الجمهور في إستفتاء ET بالعربي لموسم رمضان 2023.

و”الدامة” هو مسلسل تلفزيوني جزائري عرض في شهر رمضان لهذا العام على شاشة التلفزيون الجزائري.

ويستمد المسلل اسمه “الدامة” من لعبة شعبية تشبه الشطرنج. وصورت حلقاته في حي باب الواد الشعبي العريق.

والعمل من ﺗﺄﻟﻴﻒ سارة برتيمة وﺇﺧﺮاﺝ يحيى مزاحم. وبطولة بيونة ومصطفى لعريبي ومراد خان وريم تاكوشت وبوعلام بناني وعايدة عبابسة.

وشدد مخرج المسلسل مزاحم سابقا بعد أن أثارت الحلقات الأولى للمسلسل جدلا واسعا وصل إلى البرلمان. على أن المسلسل يناقش موضوعات وقضايا يعيشها المجتمع بشكل عادي.

كما شدد كذلك على أنه”لا يروج لها أو يقصد منها توجيه إساءة للجزائريين.