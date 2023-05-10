إستفتاء ET بالعربي: سهيلة معلم أفضل ممثلة في المغرب عربي

كشف موقع ET بالعربي عن نتيجة الإستفتاء لفئة أفضل ممثل في موسم رمضان 2023.

وكانت المنافسة الرمضانية قوية جداً في موسم رمضان 2023 بأكثر من 80 عمل درامي عربي. أبطالهم من أهم نجوم العالم العربي.

وفي هذا الخصوص، نجحت الممثلة الجزائرية سهيلة معلم في نيل رضا الجمهور. بعد أن تم اختياراه كأفضل ممثلة في المغرب العربي عن دورها في مسلسل أخو البنات.

وتعنبر الممثلة المتميزة سهيلة معلم إحدى أنجح الممثلات الجزائريات حالياً. صاحبة موهبة فذة في التمثيل وتجسيد مختلف الأدوار.

سهيلة معلم هي من مواليد يوم 13 جوان سنة 1988 بالجزائر العاصمة من أسرة تعود أصولها إلى مدينة جيجل .

بعد حصولها على شهادة البكالوريا دخلت كلية الحقوق بالعاصمة .

وتفتحت سهيلة على عالم الفن مبكرا، لتفجر موهبتها وطاقتها في أول ظهور لها بسلسلة ”جمعي فاميلي. ثم في مسلسل دار البهجة من بطولة الممثلة بيونة .

أما عن أولى خطواتها نحو النجومية فقد كانت بدور بيبيشة في السلسلة الكوميدية بيبيش وبيبيشة. أين حصلت على الدور البطولي رفقة الممثل مروان ڨروابي إلى جانب الممثلة القديرة نجية لعراف وبهية راشدي.

كما أتقنت دور الأميرة عبلة في سلسلة عاشور العاشر. وصبرينة في الخاوة، وليلى في أولاد الحلال ثم في مسلسل بابور اللوح عام 2021.

إضافة إلى إبداعها في فيلم هيليوبوليس لجعفر قاسم وأفلام سينمائية أخرى.

وتحصلت الفنانة سهيلة معلم خلال مشوارها الفني على عدة جوائز منها جائزة أفضل ممثلة بمهرجان فرنسا للسينما عام 2013 عن الفيلم القصير ” قبل الأيام” و جوائز تشجيعية أخرى .

الدراما العربية..

من جانب آخر، تم اختيار سيليا محمد أفضل ممثلة طفلة عن دورها في “كامل العدد”. بحسب تصويت الجمهور في إستفتاء ET بالعربي لموسم رمضان 2023.

كما تم اختيار رويدة شاهين أفضل ممثلة في مسلسل عراقي عن دورها في “خان الذهب”. بحسب تصويت الجمهور في إستفتاء ET بالعربي لموسم رمضان 2023.

واختيرت أمل عرفة بدور “ملكة” في “مربى العز” أفضل شخصية تقمصتها ممثلة في رمضان.

كما كانت دانا مارديني أفضل ممثلة في مسلسل سوري عن دورها في “الزند”. بحسب تصويت الجمهور في إستفتاء ET بالعربي لموسم رمضان 2023.

أما نانسي خوري فكانت أفضل ممثلة شابة عن أدوارها في “الزند” و “سفر برلك”.

كما تم اختيار كاريس بشار أفضل ممثلة في مسلسل عربي مشترك. عن دورها في “النار بالنار”.

واختيرت أمل الدباس كأفضل ممثلة في مسلسل أردني عن دورها في “جلطة كبرت العيلة”.

وتمكنت حياة الفهد من إرضاء الجمهور باختيارها كأفضل ممثلة في مسلسل كوميدي خليجي عن دورها في “قرة عينك”.

أما سعاد عبد الله فكانت أفضل ممثلة في مسلسل درامي خليجي عن دورها في “مجاريح”.

كما تم اختيار دنيا سمير غانم أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي مصري عن دورها في “جت سليمة”.

أما منى زكي فقد كانت أفضل ممثلة في مسلسل درامي مصري، عن دور حنان في “تحت الوصاية”.