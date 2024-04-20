إستفتاء ET بالعربي: 4 مسلسلات نالت جماهرية كبيرة خلال رمضان

أطلق موقع ET بالعربي، إستفتاء خاص لأفضل الأعمال، النجوم، البرامج، المخرجين والتتر، حيث اعتمد التصويت على ترشيحات الجمهور.

واستحوذت 4 مسلسلات على أغلب فئات إستفتاء ET بالعربي وهي كل من “ولاد بديعة”، “خيوط المعازيب”، “زوجة واحدة لا تكفي “، و “ع أمل”.

ونال ولاد بديعة جائزة أفضل مسلسل سوري ضمن استفتاء ET بالعربي لعام 2024.

كما نالت إمارات رزق جائزة أفضل شخصية تقمصتها ممثلة في مسلسل عربي عن دور بديعة.

وبالإضافة إلى هذه الجائزة اختار جمهور ET بالعربي سلافة معمار أفضل ممثلة في مسلسل سوري. ومحمود نصر أفضل ممثل في مسلسل سوري.

أما مسلسل خيوط المعازيب، فقد حاز على جائزة أفضل مسلسل سعودي درامي ضمن الاستفتاء.

كما نال بطل العمل عبدالمحسن النمر جائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي سعودي لعام 2024.

وحصد مسلسل “ع أمل” عدة جوائز أيضًا ضمن استفتاء ET بالعربي لموسم رمضان. فنال جائزة أفضل مسلسل لبناني/ عربي مشترك ضمن فئة المسلسلات الرمضانية لعام 2024.

واستطاع مسلسل زوجة واحدة لا تكفي، أن يحقق جماهيرية كبيرة. حيث نال جائزة أفضل مسلسل درامي خليجي.

ونالت وهدى حسين نالت جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي خليجي. أما ناصر الدوسري فقد حصل على جائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي خليجي.