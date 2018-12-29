إستقالات بالجملة..تعيين بلماضي وتأهل الخضر يطبع على العام الكروي 2018

عرف المشهد الرياضي في الجزائر سنة 2018 العديد من الأحداث الكروية التي شغلت الرأي العام بسبب الإستقالات العديدة التي شهدتها المنظومة الكروية، وحتى التعينات التي أعطت ثمارها في ظرف وجيز.

ومن أهم الأحداث التي عرفتها سنة 2018، هي إقالة الناخب الوطني رابح ماجر بعد فشله في إعادة الخضر إلى سكة الإنتصارات بعدما سجل أربع هزائم ثلاث إنتصارات وتعادل وحيد، مما دفع برئيس الفاف خير الدين زطشي لإنهاء مهامه.

كما شهد عام 2018 العديد من الإستقالات التي عرفها مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، على غرار قضية المدير الفني رابح سعدان الذي قال أنه تعرض لإهانة من طرف الفاف بعدما تم حرمانه من سفرية لندن من أجل حظور ملتقى الفيفا الخاص بمونديال 2018.

وتبعت إستقالة رابح سعدان رمي المنشفة من طرف مدير المنتخبات الوطنية بوعلام شارف الذي سئم من إنتقادات رئيس الفاف الذي طالب بنتائج فورية للمنتخبات الشبانية، كما عرفت المنتخب النسوي إستقالة المدربة راضية فرتول بعد تسجيل المنتخب النسوي مشاركة كارثية في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي إحتضنتها غانا.

ومن بين الأحداث الإيجابية التي شهدتها سنة 2018، نجد تعيين الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي الذي تمكن من رد الإعتبار للمنتخب الوطني في ظرف وجيز بعدما سجل ثلاث إنتصارات، هزيمة واحدة، وتعادل واحد.

كما تمكن المنتخب الوطني من كسر العقدة التي لازمته في الأدغال الإفريقية منذ 29 شهرا، وذلك بعد الفوز الذي حققه رفقاء المتألق بونجاح أمام المنتخب الطوغولي شهر نوفمبر الماضي.

كما عرف هذا العام إستقالة رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج الذي فضل الإبتعاد من محيط كرة القدم، بعد الإنتقادات التي تعرض لها من طرف رئيس الفاف، فاسحا المجال لخير الدين مدوار الذي تم إنتخابه بالإجماع من طرف أعضاء الرابطة.

وعرفت السنة الحالية تفاقم ظاهرة العنف في الملاعب، مع تسجيل العديد من الإصابات خلال مباراة نصف نهائي كأس الجمهورية التي إحتضنها ملعب الشهيد حملاوي بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر، بالإضافة إلى تعرض لاعبي مولودية الجزائر للإعتداء خلال المباراة التي جمعهتهم بأهلي برج بوعريريج بملعب 20 أوت، وهو ما دفع بوزارة الداخلية لإعتماد قانون منع أنصار شباب قسنطينة من التنقل إلى العاصمة لحضور مباراة فريقهم أمام مولودية الجزائر بملعب 5 جويلية الاولمبي.

وكان إنتقال اللاعب الجزائري رياض محرز إلى فريق مانشستر سيتي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية من أهم الأحداث الكروية التي شهدها عام 2018، بالإضافة إلى المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني ببطل أوروبا المنتخب البرتغالي.