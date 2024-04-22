إستقالة أصغر بروفيسور وعميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة المسيلة

أعلن البروفيسور تقي الدين يحيى، أصغر بروفيسور في الجزائر وعميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة، عن استقالته من منصبه.

وعبر البروفيسور يحيى عن شكره وتقديره للجامعة ولجميع الزملاء والطلاب الذين تعاونوا معه خلال فترة توليه المنصب حيث أعرب عن أمله في أن تستمر الكلية في تحقيق النجاح والتطور تحت إدارة جديدة.

وقدم البروفيسور يحيى خلال فترة توليه المنصب إسهامات كبيرة وإنجازات ملموسةلجامعة المسيلة، حيث نال المرتبة الأولى وطنيا في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية وبدرجة الامتياز في الترقية إلى مصاف استاذ التعليم العالي. كما فاز بجائزة الشباب العربي لعام 2023 التي نظمها معهد البحوث والدراسات العربية، مما جعله أحد الشخصيات المرموقة في مجال التعليم والبحث العلمي.

تميز الدكتور يحى تقي الدين بتاريخ حافل بالإنجازات والمساهمات العلمية والأكاديمية الملموسة، حيث شغل منصب رئيس قسم علوم الإعلام والاتصال بجامعة المسيلة. كما يعتبر أستاذًا باحثًا في مجال تخصصه، حيث قام بإنجاز العديد من الدراسات والبحوث العلمية وشارك في الملتقيات الوطنية والدولية.

يعتبر الدكتور يحى تقي الدين أصغر عميد كلية على المستوى الوطني، حيث ولد في عام 1990 بالمسيلة. حاز على درجة الليسانس في قسم الإعلام، ونال الماجستير من جامعة باجي مختار بعنابة، وشهادة الدكتوراه من كلية الإعلام بجامعة قسنطينة 3 في عام 2018.

يعتبر الدكتور يحى تقي الدين عضوًا مؤسسًا في مخبر دراسات وبحوث في الميديا بالجامعة، وأثناء إشرافه على قسم علوم الإعلام والاتصال، شهدت القسم حركية علمية وثقافية ناجحة جعلته أحد أبرز أقسام علوم الإعلام والاتصال على المستوى الوطني. وقد ازداد اقبال الطلبة على تخصص الصحافة بجامعة المسيلة بفضل جهوده وتفانيه.