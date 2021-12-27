إستقالة إدارة رائد القبة بسبب عدم تطبيق البلدية لوعودها

قررت إدارة فريق رائد القبة وعلى رأسها رفيق شعبان الإنسحاب من تسيير الفريق بالرغم من النتائج الإيجابية المحققة منذ بداية الموسم الحالي.

وحاء قرار إدارة النادي العاصمي بعد تماطل البلدية في تجسيد وعودها وتقديم الإعانات المالية لإدارة النادي ومساعدته على تحقيق الصعود للقسم الوطني الأول.

وكشفت مصادرنا المقربة من فريق الرائد أن إدارة النادي لم تقتنع بالمساعدة المالية التي وعدت بها البلدية والمقدرة بـ4 ملايير سنتيم.