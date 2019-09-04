إستقالة الرئيس المدير العام لشركة “إيغل أزور”

كشف الموقع الرسمي لشركة الطيران الفرنسية إيغل أزور، عن إستقالة الرئيس المدير العام التنفيذي فرانتس إيفلين من منصبه.

وأفاد موقع شركة إيغل ازور في بيان له نشر اليوم الأربعاء، أن الرئيس المدير العام لشركة إيغل ازور أعلن مباشرة إستقالته من منصبه.

وأختار فرانتس إيفلين الإعلان عن قراره هذا اليوم مباشرة عبر إستديوهات قناة BFM .

وأوضح الرئيس المدير العام لشركة إيغل ازور قائلا، أنه عند الوصول لمرحلة ما لا يكمن التصدي ومحاربة ومواجهة الجميع.

يذكر أن الرئيس المدير العام لشركة الطيران إيغل ازور كان يشغل منصب طيار سابق بالشركة.