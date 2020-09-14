إستقالة السفير الأمريكي في الصين

أعلنت، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة الأمريكية عن إستقالة سفيرها في الصين.

وحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تاميز فإن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اعلن اليوم الاثنين أن سفير الولايات المتحدة لدى الصين، تيري برانستاد، سيستقيل.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي، في تغريدة له، شكر فيها برانستاد على خدمته إنه ساهم في إعادة التوازن إلى العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لتصبح موجهة نحو النتائج و قائمة على المعاملة بالمثل ومنصفة.

هذا وشغل السفير البالغ من العمر 73 عاما، المنصب منذ ماي 2017، ومثّل واشنطن في بكين خلال فترة شهدت توترا في العلاقات مع الصين.