إستقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي اليوم الثلاثاء، استقالته. وذلك عقب تقديم آخر تقرير له لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.

ويأتي قرار استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا راجع إلى “الإحباطات الناجمة عن وصول جهود البعثة الأممية إلى طريق مسدود”.

وقال باتيلي في مؤتمر صحفي في نيويورك اليوم إنه قدم استقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وفي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي, في وقت سابق اليوم, وجه باتيلي انتقادات إلى الساسة في ليبيا, داعيا هؤلاء إلى التوصل ل”اتفاق سياسي لإنقاذ البلاد”.

وقال باتيلي في إحاطته: “لا يمكن لنا أن نسمح لطموح 2.8 مليون ناخب ليبي مسجل أن تخمد أصواتهم ..”

كما أعلن تأجيل مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية الذي كان مقررا عقده في 28 أفريل بمدينة سيرت, إلى أجل غير مسمى, بعدما “ظهرت الانقسامات بين القادة الليبيين مرة أخرى بشأن هذه القضية الحاسمة”, معبرا عن “شعور عميق بخيبة

الأمل” ومؤكدا أنه سيواصل العمل من أجل دعم العملية السياسية وتحديد موعد جديد لهذا المؤتمر, قبل أن يعلن استقالته.

وفي العام الماضي, وجه باتيلي دعوة إلى حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والقيادة العامة والمجلس الرئاسي لتسمية ممثلين من أجل حضور اجتماع تحضيري يناقش موعد وأجندة لاجتماع يضم الأطراف الرئيسية, غير أنه لم يتفق الممثلون على معايير المبادرة, مع وضع شروط متضاربة للمشاركة, وهو ما أوضحه المبعوث الأممي في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن في ف براير الماضي.

ويعد عبدالله باتيلي (77 عاما) وزير الدولة الأسبق بالرئاسة السنغالية والمكلف بالشؤون الإفريقية (2012-2013), هو الشخص الثامن الذي يشغل منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا منذ عام 2011, حيث تم تعيينه رسميا في سبتمبر 2022.