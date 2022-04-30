إستقالة بن حمزة وأوكالي وطويل من المكتب الفيدرالي لـ “الفاف”

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف اليوم عن استقالة كل من ياسين بن حمزة ورشيد عوقلي وجيلالي طويل. من المكتب الفيدرالي.

كما قال أن الثلاثي سيعود إلى مهامه الاولى وهي رئاسة الرابطات الجهورية الخاصة به.

كما أضاف أن القرار جاء بعد إجتماع المكتب الفيدرالي يوم 28 أفريل 2022، الذي ألزم على ضرورة الإلتزام باللوائح والقوانين فيما يتعلّق بالقرار الوزاري بشأن حظر تراكم الوضائف.

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