إستقالة جماعية لمنتخبي حزب “تاج” بولاية تندوف

في بيان لهم اليوم أعلن منتخبوا حزب تاج بولاية تندوف والمقدر عددهم ب 19 منتخب منهم الامين الولائي للحزب على تقديم استقالة جماعية من الحزب.

وقد اعتبر اطارات الحزب ان الاستقالة جاءت نتيجة الاستجابة لمطالب المناضلين والقاعدة الجماهيرية للحزب.

وقد اعتبر موقعوا البيان انهم اول من ندد بعملية التزوير في الانتخابات التشريعية والمحلية سنة 2017 اين اتهموا الادارة بعملية التزوير .

فيما تبقى احتمالية تقديم استقالتهم من المجالس المنتخبة محتملة في الأيام القادمة.

حيث تضم هذه المجالس 12 منتخب منهم رؤساء خمس لجان و سبعة منتخبين بالمجلس البلدي لبلدية تندوف منهم نائبين.