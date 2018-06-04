إستقالة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي وإعلان حكومة جديدة

قدّم رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، استقالة حكومته، اليوم الاثنين، وذلك على خلفية الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وتم تكليف عمر الرزاز خلفا وزير التربية والتعليم خلفا له.

ونقلا عن وكالة “أرتي” فإن الديوان الملكي في الأردن، أصدر في بيان رسمي، قبول العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، استقالة حكومة الملقي.

كما تمّ تكليف وزير التربية والتعليم عمر الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة.

وجاءت استقالة رئيس الحكومة بعد أن استقبله العاهل الأردني في ظل استمرار الاحتجاجات الشعبية، رفضا لمشروع قانون ضريبة الدخل.

على غرار السياسة الاقتصادية للحكومة التي شنّت منذ يوم الأربعاء الماضي، خاصة في محيط مقر رئاسة الوزراء في عمان.

ومختلف محافظات المملكة، وتشهد منطقة “الدوار الرابع” حيث مقر الرئاسة تطويقا أمنيا كثيفا.

واتسع نطاق الاحتجاجات، في اليومين الأخيرين بعد أن رفض الملقي سحب مشروع قانون يرفع ضريبة الدخل،والسياسيات الاقتصادية للحكومة.