إستقالة مدرب شباب باتنة

حدّد الطاقم الفني السابق لفريق شباب باتنة عدة نقاط وراء إستقالة مدرب الكاب زموري. وعلى رأسها المشكل القائم بين الإدارة واللاعبين. الذين دخلوا في إضراب طيلة الأسبوع الذي سبق مقابلة الخروب. التي انهزم فيها الكاب بعد سلسلة نتائج جيدة حققها طيلة شهرين لم ينهزم خلالها في 10 مباريات كاملة.

وحسب بيان الطاقم الفني السابق فإن المدرب المستقيل زموري، سبق أن قرر الإنسحاب خلال مباراة عين تيموشنت، قبل التراجع بإلحاح أطراف تريد الخير للفريق.

ووفقا للبيان دائما، فإنّ مشكلا آخر كان وراء استقالة المدرب، وهو افتقار فريق شباب باتنة لأدنى الإمكانيات حتى منها وسائل العمل البيداغوجية البسيطة، مع صعوبة التكفل الأمثل باللاعبين المصابين. حيث أن الفريق كان يلعب مبارياته بنسبة لم تتجاوز الـ60 في المئة من التشكيلة الأساسية. ورغم كل ذلك حقق الكاب حصيلة 15 نقطة في البطولة بمعدل 13.5، أي أكبر من المعدل بـ1.5 نقطة.