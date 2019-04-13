إستقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات في السودان

قدّم رئيس جهاز الأمن والمخابرات في السودان، الفريق الأول صلاح عبد الله قوش، إستقالته من منصبه، وفقا لما أعلنه المجلس العسكري الإنتقالي اليوم السبت.

وأصدر إعلام المجلس العسكري الإنتقالي بيانا صحفيا جاء فيه “الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الإنتقالي

صادق على الإستقالة التي تقدم بها الفريق أول مهندس صلاح عبد الله محمد صالح من منصبه كرئيس لجهاز الأمن والمخابرات الوطني”.

وأشار البيان الى أن قوش قدم إستقالته من منصبه أمس الجمعة.

ويذكر أن رئيس المجلس العسكري الإنتقالي في السودان، عوض بن عوف، أعلن مساء الجمعة تنازله عن منصبه

وتعيين عبد الفتاح البرهان رئيسا جديدا للمجلس بعد عزل الرئيس عمر البشير يوم الخميس الماضي عن السلطة وإعتقاله والتحفظ عليه في مكان

آمن

وتشكيل مجلس عسكري إنتقالي لمدة عامين وتعطيل العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

كما أعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة إنتقالية مدتها عامان تجري في نهايتها إنتخابات.